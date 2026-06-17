Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в Пронском районе

По словам специалистов, коммерческая организация наняла бывшего сотрудника органов внутренних дел, но не сообщила об этом в положенный десятидневный срок. В результате против компании возбудили дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела организации назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в Пронском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По словам специалистов, коммерческая организация наняла бывшего сотрудника органов внутренних дел, но не сообщила об этом в положенный десятидневный срок.

В результате против компании возбудили дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела организации назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.