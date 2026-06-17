Появились кадры с места смертельного пожара в Рязанской области

Пожар произошел 15 июня в селе Боковой Майдан Сасовского округа. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 23:06. Горели жилой дом и хозпостройка на площади 80 квадратных метров. Во время пожара погиб мужчина 1949 года рождения.