Полеты самолетов ограничат над Рязанской областью

Полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации, частично ограничат над Рязанской областью и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Полеты на высоте до 5 200 метров ограничили с 20 июня до особого уведомления. Действие временного режима ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию.

Полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации, частично ограничат над Рязанской областью и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Полеты на высоте до 5 200 метров ограничили с 20 июня до особого уведомления.

Действие временного режима ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию.