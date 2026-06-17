Под контроль ВС РФ взята Кутузовка в ДНР

Село освободили подразделения группировки российских войск «Центр». Как заявили в Минобороны, на данном направлении украинская сторона потеряла до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, за сутки средства ПВО РФ сбили 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа.

Под контроль ВС РФ взята Кутузовка в ДНР. Об этом 17 июня сообщили в сводке Минобороны.

Село освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Как заявили в Минобороны, на данном направлении украинская сторона потеряла до 290 военнослужащих, боевую бронемашину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град».

Кроме того, за сутки средства ПВО РФ сбили 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа.