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Николая Любимова доставили в Рязань
Бывшего губернатора региона завели в зал заседаний. Его будут судить по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Напомним, Николая Любимова арестовали в декабре 2024 года. Задержан Любимов был в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Бывшему чиновнику инкриминировали получение взяток на общую сумму 250 миллионов рублей.

Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова доставили в Рязань. Об этом 17 июня сообщила журналист РЗН. инфо из Советского районного суда.

Бывшего губернатора региона завели в зал заседаний. Его будут судить по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, Николая Любимова арестовали в декабре 2024 года. Задержан Любимов был в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Бывшему чиновнику инкриминировали получение взяток на общую сумму 250 миллионов рублей.

Позднее стало известно, что Любимова обвинили по делу о закупке медоборудования. Другими фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Игорь Греков — его уже посадили в тюрьму на 17 лет, а также бывший сенатор от региона Ирина Петина — у нее судебный процесс еще продолжаются. Подробнее об обстоятельствах их дел можно прочитать по ссылке. Вероятно, показания на Любимова дал его бывший подчиненный Игорь Греков.

В июне 2026 года выяснилось, что судить экс-губернатора будут в Рязани. Подробнее о его уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.