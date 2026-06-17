Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Рязани

В Рязани в июне больше всего готовы платить кузнецам на молотах и прессах. Компании ищут сотрудника с профильным образованием. Кандидатам предлагают зарплату 107 тысяч рублей, ДМС, программы санаторно-курортного лечения и компенсацию дошкольных учреждений и детского отдыха. На втором месте — вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей. На третьем — врач стоматолог-ортопед. Компании предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь профильное высшее образование и релевантный опыт работы от одного года.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Рязани. Соответствующую информацию предоставили в SuperJob.

В Рязани в июне больше всего готовы платить кузнецам на молотах и прессах. Компании ищут сотрудника с профильным образованием. Кандидатам предлагают зарплату 107 тысяч рублей, ДМС, программы санаторно-курортного лечения и компенсацию дошкольных учреждений и детского отдыха.

На втором месте — вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей.

На третьем — врач стоматолог-ортопед. Компании предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь профильное высшее образование и релевантный опыт работы от одного года.

В список также вошли вакансии менеджера по продажам и бухгалтера с зарплатами от 90 тысяч рублей.