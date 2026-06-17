Над Рязанью засняли серебристые облака

Явление заметили над Рязанью 17 июня. Справка: Серебристые облака — это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, которые формируются в мезосфере — самом верхнем слое атмосферы на высоте примерно 75-95 километров над поверхностью Земли. Они видны в глубоких сумерках, когда Солнце уже зашло за горизонт, но продолжает подсвечивать их снизу. Фото: Ольги Кулаковой.