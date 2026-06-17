На рязанских водоемах провели рейды

Отмечается, что особое внимание во время рейдов уделили любителям рыбной ловли. С рыбаками инспекторы ГИМС беседуют и выдают памятки с необходимыми правилами поведения на водоемах. С населением проводится профилактическая работа, направленная на информирование жителей об оперативной обстановке на водоёмах, о причинах, которые приводят к происшествиям на воде.

На рязанских водоемах провели рейды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что особое внимание во время рейдов уделили любителям рыбной ловли. С рыбаками инспекторы ГИМС беседуют и выдают памятки с необходимыми правилами поведения на водоемах.

С населением проводится профилактическая работа, направленная на информирование жителей об оперативной обстановке на водоёмах, о причинах, которые приводят к происшествиям на воде.