На несколько дней отключат газ для жителей Касимова
Подача ресурса прекратится с 8:00 29 июня до 17:00 2 июля по улицам: Владимирская, Гагина, Гончарная, Горького, Кооператоров, Молодёжная, Муромская, Песочная, Радужная, Татарская, Цветочная, Чудесная, Юбилейная, 50 лет СССР, Игашова, Советская, Крылова, Московская, Набережная, Посёлок Фабрика, Восточная, Малиновая, Зелёная, Новая Слобода, Первомайская, Полевая, Воровского, Дзержинского, Начальная, Рабочая, Рязанский Спуск, Западная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пролетарская, Терешковой, 50 лет ВЛКСМ, Весенняя, Дружная, Стадионная, Крылова, Московская, Свердлова, Академика Уткина, Большакова, Губарёва, Заовражная, Илюшкина, Кокорева, Комарова, Ленина, Мещерская и другие.
В Касимове отключат газ на несколько дней. Об этом сообщила райадминистрация.
Подача ресурса прекратится с 8:00 29 июня до 17:00 2 июля по адресам:
- улицы: Владимирская, Гагина, Гончарная, Горького, Кооператоров, Молодёжная, Муромская, Песочная, Радужная, Татарская, Цветочная, Чудесная, Юбилейная, 50 лет СССР, Игашова, Советская, Крылова, Московская, Набережная, Посёлок Фабрика, Восточная, Малиновая, Зелёная, Новая Слобода, Первомайская, Полевая, Воровского, Дзержинского, Начальная, Рабочая, Рязанский Спуск, Западная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пролетарская, Терешковой, 50 лет ВЛКСМ, Весенняя, Дружная, Стадионная, Крылова, Московская, Свердлова, Академика Уткина, Большакова, Губарёва, Заовражная, Илюшкина, Кокорева, Комарова, Ленина, Мещерская, Никольский овраг, Урицкого, Успенский овраг, Агафонова, Воровского, Нариманова, Октябрьская, Садовая, Чижова;
- проезды: Татарский, Новый, Полевой;
- переулки: Юбилейный, 1-й, 2-й и 3-й Лесные, Полевой, Терешковой, 50 лет ВЛКСМ, 1-й Воровского, Школьный, Садовый;
- площади: Соборная, Свердлова, Пушкина, Ленина, Чижова.
Отмечается, что в это время газовики проведут работы по ликвидации колодцев и замене задвижек на краны.