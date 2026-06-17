На несколько дней отключат газ для жителей Касимова

Подача ресурса прекратится с 8:00 29 июня до 17:00 2 июля по улицам: Владимирская, Гагина, Гончарная, Горького, Кооператоров, Молодёжная, Муромская, Песочная, Радужная, Татарская, Цветочная, Чудесная, Юбилейная, 50 лет СССР, Игашова, Советская, Крылова, Московская, Набережная, Посёлок Фабрика, Восточная, Малиновая, Зелёная, Новая Слобода, Первомайская, Полевая, Воровского, Дзержинского, Начальная, Рабочая, Рязанский Спуск, Западная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пролетарская, Терешковой, 50 лет ВЛКСМ, Весенняя, Дружная, Стадионная, Крылова, Московская, Свердлова, Академика Уткина, Большакова, Губарёва, Заовражная, Илюшкина, Кокорева, Комарова, Ленина, Мещерская и другие.