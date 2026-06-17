Минтранс заявил, что сервис посадки в самолет по биометрии будут масштабировать

В настоящее время биометрическая идентификация пассажиров уже запущена в аэропортах Шереметьево и Пулково, и в этом году планируется расширение сервиса. Никитин также отметил, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение к сервису, и он может начать свою работу в 2026 году. Министр выразил уверенность, что со временем все крупные аэропорты России перейдут на использование биометрических технологий. Ключевыми факторами для успешного внедрения сервиса являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность, а также интерес авиакомпаний и администраций аэропортов к проекту.

Сервис посадки в самолет по биометрии будет масштабироваться в 2026 году, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

В настоящее время биометрическая идентификация пассажиров уже запущена в аэропортах Шереметьево и Пулково, и в этом году планируется расширение сервиса.

Никитин также отметил, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение к сервису, и он может начать свою работу в 2026 году. Министр выразил уверенность, что со временем все крупные аэропорты России перейдут на использование биометрических технологий.

Ключевыми факторами для успешного внедрения сервиса являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность, а также интерес авиакомпаний и администраций аэропортов к проекту. С 1 июня россияне уже могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в Шереметьево и Пулково.