Любимов намерен заключить контракт с Минобороны

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов намерен заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом стало известно на заседании в Советском районном суде. Николай Любимов и его защитник заявили, что направляли заявление на участие в специальной военной операции дважды. Они просили Советский суд оказать содействие в рассмотрении этого прошения. Прокурор выступил против, суд с этим согласился.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов намерен заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом стало известно на заседании в Советском районном суде, информацию передала журналист РЗН. Инфо 17 июня.

О своем желании заключить контракт с Минобороны РФ Любимов заявил в конце заседания, после оглашения документов о продлении ему СИЗО.

Николай Любимов и его защитник заявили, что направляли заявление на участие в специальной военной операции дважды, но их проигнорировали. Любимов и его адвокат просили Советский суд оказать содействие в рассмотрении этого прошения.

Прокурор выступил против, суд с этим согласился.

«Нет никаких препятствий отправить данное заявление по почте или через защитника», — отметил судья.

Напомним, ранее на этом заседании Любимову продлили содержание в СИЗО на шесть месяцев. Экс-губернатор заключил досудебное соглашение.

Его уголовное дело рассмотрят в Рязани, следующее заседание назначено на 29 июля.

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