Госдума предложила не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт дорог

В действующей редакции кодекса за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч, а юридическим — до 300 тысяч рублей. Авторы законопроекта подчеркивают, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуаций, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Отмечается, что это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности.

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов. Об этом пишет ТАСС.

В действующей редакции кодекса за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч, а юридическим — до 300 тысяч рублей.

Авторы законопроекта подчеркивают, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуаций, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Отмечается, что это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности.

Поправки призваны закрыть эту правовую лазейку и защитить тех, кто своими силами восстанавливает безопасный проезд. Если парламентарии одобрят документ, нововведения вступят в законную силу сразу после официальной публикации.