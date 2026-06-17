Эксперт объяснил, почему перестали обновляться автомобили такси в России

В России практически остановилось обновление автомобилей в такси. По словам Евгения Грэка, советника главы профсоюза таксистов, это связано с недостаточными мерами поддержки и дополнительной нагрузкой на бизнес. Отмечается, что таксисты все чаще переходят на работу в сервисах доставки, а многие автомобили остаются без замены. Грэк отметил, что законы, которые принимаются для упрощения работы, на самом деле приводят к стагнации в отрасли. Агрегаторы такси не меняют свои автомобили, и это создает проблемы с легализацией и безопасностью перевозок.

В России практически остановилось обновление автомобилей в такси. По словам Евгения Грэка, советника главы профсоюза таксистов, это связано с недостаточными мерами поддержки и дополнительной нагрузкой на бизнес. Об этом пишет НСН.

Отмечается, что таксисты все чаще переходят на работу в сервисах доставки, а многие автомобили остаются без замены.

Грэк отметил, что законы, которые принимаются для упрощения работы, на самом деле приводят к стагнации в отрасли. Агрегаторы такси не меняют свои автомобили, и это создает проблемы с легализацией и безопасностью перевозок.

Он призвал к помощи водителям и индивидуальным предпринимателям, предлагая льготные условия для покупки новых машин и отмену ненужных требований, таких как цветовая идентификация автомобилей.