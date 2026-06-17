Экс-губернатор Николай Любимов заключил сделку со следствием

На заседании выяснилось, что на имущество дочери, супруги и матери Николая Любимова наложен арест. Речь шла о московских и рязанских квартирах, жилых помещениях, машиноместе, кладовке, автомобиле стоимостью четыре миллиона, земельных участках в Рязанской и Московской областях. Срок ареста на имущество подходил к концу. Прокурор ходатайствовал о продлении ареста имущества до 3 декабря 2026 года, также, как и о продлении содержания подсудимого в СИЗО на полгода. Защитник просил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов заключил досудебное соглашение, его уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Информацию передала журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале адвокат Любимова попросил закрыть суд. Он объяснил свое требование тем, что в процессе огласят сведения, которые могут считаться тайной следствия для другого уголовного дела. Какого — не уточнил. Бывший глава региона поддержал своего защитника. Прокурор был против и назвал ходатайство нецелесообразным.

Судья оставил заседание открытым и отказал адвокату.

На заседании выяснилось, что на имущество дочери, супруги и матери Николая Любимова наложен арест. Речь шла о московских и рязанских квартирах, жилых помещениях, машиноместе, кладовке, автомобиле стоимостью четыре миллиона, земельных участках в Рязанской и Московской областях. Срок ареста на имущество подходил к концу. Прокурор ходатайствовал о продлении ареста имущества до 3 декабря 2026 года, также, как и о продлении содержания подсудимого в СИЗО на полгода. Защитник просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката, у Любимова осталось жилье и в Рязани и в Москве, на время судебного разбирательства подсудимый может остаться там.

«Учитывая сложившуюся судебную практику, оставляю этот вопрос на усмотрение суда. Продлевали и в Басманном суде неоднократно…», — заявил Любимов в суде.

Содержание в СИЗО Николаю Любимову продлено до 3 декабря, на шесть месяцев. Кроме того, продлили арест на имущество на тот же срок.

Из оглашенных сведений в суде стало известно, что Любимов заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрят в особом ускоренном порядке.

Также на заседании 17 июня адвокат бывшего губернатора заявил, что ему нужно больше времени на подготовку к защите. Его поддержал подсудимый и гособвинитель.

В итоге судебное заседание отложили на 29 июля.

Напомним, Николая Любимова поместили в СИЗО зимой 2024 года. Он был задержан в кабинете следователя в здании Следкома в Москве.

Известно, что Любимова обвинили по делу о закупке медоборудования. Другими фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Игорь Греков, также заключивший досудебное соглашение, ему уже вынесли приговор, а также бывший сенатор Рязанской области Ирина Петина, судебный процесс еще продолжаются. Подробнее об обстоятельствах их уголовных дел можно прочитать по ссылке.

Подробнее о его уголовном деле экс-губернатора можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.