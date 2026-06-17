Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
18°
Чтв, 18
18°
Птн, 19
21°
ЦБ USD 72.75 0.61 18/06
ЦБ EUR 84.34 0.61 18/06
Нал. USD 74.62 / 75.40 17/06 18:15
Нал. EUR 88.86 / 89.30 17/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 944
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 290
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 925
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 912
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Экс-губернатор Николай Любимов заключил сделку со следствием
На заседании выяснилось, что на имущество дочери, супруги и матери Николая Любимова наложен арест. Речь шла о московских и рязанских квартирах, жилых помещениях, машиноместе, кладовке, автомобиле стоимостью четыре миллиона, земельных участках в Рязанской и Московской областях. Срок ареста на имущество подходил к концу. Прокурор ходатайствовал о продлении ареста имущества до 3 декабря 2026 года, также, как и о продлении содержания подсудимого в СИЗО на полгода. Защитник просил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов заключил досудебное соглашение, его уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Информацию передала журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале адвокат Любимова попросил закрыть суд. Он объяснил свое требование тем, что в процессе огласят сведения, которые могут считаться тайной следствия для другого уголовного дела. Какого — не уточнил. Бывший глава региона поддержал своего защитника. Прокурор был против и назвал ходатайство нецелесообразным.

Судья оставил заседание открытым и отказал адвокату.

На заседании выяснилось, что на имущество дочери, супруги и матери Николая Любимова наложен арест. Речь шла о московских и рязанских квартирах, жилых помещениях, машиноместе, кладовке, автомобиле стоимостью четыре миллиона, земельных участках в Рязанской и Московской областях. Срок ареста на имущество подходил к концу. Прокурор ходатайствовал о продлении ареста имущества до 3 декабря 2026 года, также, как и о продлении содержания подсудимого в СИЗО на полгода. Защитник просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката, у Любимова осталось жилье и в Рязани и в Москве, на время судебного разбирательства подсудимый может остаться там.

«Учитывая сложившуюся судебную практику, оставляю этот вопрос на усмотрение суда. Продлевали и в Басманном суде неоднократно…», — заявил Любимов в суде.

Содержание в СИЗО Николаю Любимову продлено до 3 декабря, на шесть месяцев. Кроме того, продлили арест на имущество на тот же срок.

Из оглашенных сведений в суде стало известно, что Любимов заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрят в особом ускоренном порядке.

Также на заседании 17 июня адвокат бывшего губернатора заявил, что ему нужно больше времени на подготовку к защите. Его поддержал подсудимый и гособвинитель.

В итоге судебное заседание отложили на 29 июля.

Напомним, Николая Любимова поместили в СИЗО зимой 2024 года. Он был задержан в кабинете следователя в здании Следкома в Москве.

Известно, что Любимова обвинили по делу о закупке медоборудования. Другими фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Игорь Греков, также заключивший досудебное соглашение, ему уже вынесли приговор, а также бывший сенатор Рязанской области Ирина Петина, судебный процесс еще продолжаются. Подробнее об обстоятельствах их уголовных дел можно прочитать по ссылке.

Подробнее о его уголовном деле экс-губернатора можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.