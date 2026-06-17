Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, гроза. В отдельных районах может пройти град, кратковременный ливневой дождь. Непогода сохранится до конца суток 17 июня.
Рязанцев предупредили о непогоде. Метеопредупреждение разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, гроза. В отдельных районах может пройти град, кратковременный ливневой дождь.
Непогода сохранится до конца суток 17 июня.