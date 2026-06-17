Четырех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего за сутки в регионе выявили 2542 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления транспортом в состоянии опьянения. Три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще один водитель сел за руль пьяным повторно.