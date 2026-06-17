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Более 10 тысяч заявлений на семейные выплаты подали жители Рязанской области
В Рязанской области за первые две недели июня поступило более 10 тысяч 246 заявлений на получение ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения СФР. Большинство родителей подали заявки через портал госуслуг — 10 071 человек. Остальные 175 обращений были сделаны в клиентские службы фонда и МФЦ. Отмечается, что эту выплату могут получить работающие родители, у которых есть двое и более детей, при условии, что они уплатили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в прошлом году. Также важно, чтобы средний доход семьи не превышал 23 673 рубля на человека.

В Рязанской области за первые две недели июня поступило более 10 тысяч 246 заявлений на получение ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения СФР.

Большинство родителей подали заявки через портал госуслуг — 10 071 человек. Остальные 175 обращений были сделаны в клиентские службы фонда и МФЦ.

Отмечается, что эту выплату могут получить работающие родители, у которых есть двое и более детей, при условии, что они уплатили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в прошлом году. Также важно, чтобы средний доход семьи не превышал 23 673 рубля на человека.

Рязанцам напомнили, что специалисты рассматривают заявки в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, деньги поступят на банковский счет в течение 5 рабочих дней. Подать заявление можно до 1 октября текущего года через портал госуслуг, в клиентской службе или МФЦ.

Также выплаты не предусмотрены для граждан без трудовых доходов, должников по алиментам и тех, кто лишен родительских прав. С вопросом можно обратиться в контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01 или в клиентскую службу СФР по Рязанской области.