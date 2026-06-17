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Bloomberg: Дональд Трамп изменил позицию по Украине в сторону поддержки Киева
Позиция Дональда Трампа по Украине изменилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. Отмечается, что это изменение произошло после саммита G7 во Франции, где участники начали осознавать, что взгляды Брюсселя и Вашингтона по украинскому конфликту сближаются. Ранее, после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, Трамп придерживался мнения, что Украине следует пойти на территориальные уступки для достижения мира. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы достигнутым договоренностям на Аляске. В дополнение к этому, Владимир Путин поздравил Трампа с днем рождения.

По информации Bloomberg, позиция Дональда Трампа по Украине изменилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров.

Отмечается, что это изменение произошло после саммита G7 во Франции, где участники начали осознавать, что взгляды Брюсселя и Вашингтона по украинскому конфликту сближаются. Ранее, после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, Трамп придерживался мнения, что Украине следует пойти на территориальные уступки для достижения мира.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы достигнутым договоренностям на Аляске. В дополнение к этому, Владимир Путин поздравил Трампа с днем рождения.

Согласно последним заявлениям Трампа, США могут восстановить санкции против российской нефти в ближайшее время. Он отметил, что после изменения ситуации на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива цены на нефть начали снижаться, что может повлиять на решение о смягчении санкций. Срок действия последнего разрешения США для третьих стран на покупку российской нефти истекает 17 июня.