Жителям Рязани напомнили, как оплатить парковку при неработающем интернете

Глава городской администрации рассказал, что оплатить парковку можно несколькими способами: по СМС, через чат‑бот в мессенджере МАХ, наличными (в банкоматах, терминалах и кассах Сбербанка) или банковской картой (через паркомат). «Мобильное приложение город парковки при отсутствии мобильного интернета работает в офлайн-режиме», — заявил мэр. Также парковку можно оплатить уже дома до 23 часов 59 минут текущего дня.

Мэр Борис Ясинский назвал альтернативные способы оплаты платной парковки в Рязани, если не работает интернет. На жалобы в соцсетях обратил внимание глава региона Павел Малков на заседании регионального правительства 16 июня.

Глава городской администрации рассказал, что оплатить парковку можно несколькими способами: по СМС, через чат‑бот в мессенджере МАХ, наличными (в банкоматах, терминалах и кассах Сбербанка) или банковской картой (через паркомат).

«Мобильное приложение город парковки при отсутствии мобильного интернета работает в офлайн-режиме», — заявил мэр.

Также парковку можно оплатить уже дома до 23 часов 59 минут текущего дня.

Кроме того, Ясинский заявил, что можно приобрести абонемент.

Помимо прочего, работает контактный центр, можно позвонить туда.