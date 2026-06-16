Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
17°
Чтв, 18
17°
ЦБ USD 72.45 0.54 16/06
ЦБ EUR 83.8 0.83 16/06
Нал. USD 74.11 / 74.65 16/06 13:40
Нал. EUR 88.10 / 88.35 16/06 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 818
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 109
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 816
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жителям двух населенных пунктов Рязанского округа отключили газ за долги
Специалисты приостановили подачу газа крупным должникам. Житель села Шахманово не оплачивал потребленный газ с января 2025 года, житель поселка Прудный — с июля 2024 года. В результате чего у них накопилась задолженность более 150 и более 120 тысяч рублей. Отмечается, что потребители игнорировали уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге, были приняты крайние меры: отключение должников от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого специально была задействована строительная техника. Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладениях, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению, что значительно увеличивает расходы. Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. Поставщик газа настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.

Жителям двух населенных пунктов Рязанского округа отключили газ. Об этом сообщает пресс-служба компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область».

Специалисты приостановили подачу газа крупным должникам. Житель села Шахманово не оплачивал потребленный газ с января 2025 года, житель поселка Прудный — с июля 2024 года. В результате чего у них накопилась задолженность более 150 и более 120 тысяч рублей.

Отмечается, что потребители игнорировали уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге, были приняты крайние меры: отключение должников от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого специально была задействована строительная техника.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладениях, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению, что значительно увеличивает расходы.

Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. Поставщик газа настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.