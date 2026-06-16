Жителям двух населенных пунктов Рязанского округа отключили газ за долги

Специалисты приостановили подачу газа крупным должникам. Житель села Шахманово не оплачивал потребленный газ с января 2025 года, житель поселка Прудный — с июля 2024 года. В результате чего у них накопилась задолженность более 150 и более 120 тысяч рублей. Отмечается, что потребители игнорировали уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге, были приняты крайние меры: отключение должников от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого специально была задействована строительная техника. Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладениях, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению, что значительно увеличивает расходы. Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. Поставщик газа настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.

Жителям двух населенных пунктов Рязанского округа отключили газ. Об этом сообщает пресс-служба компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область».

Специалисты приостановили подачу газа крупным должникам. Житель села Шахманово не оплачивал потребленный газ с января 2025 года, житель поселка Прудный — с июля 2024 года. В результате чего у них накопилась задолженность более 150 и более 120 тысяч рублей.

Отмечается, что потребители игнорировали уведомления поставщика газа об оплате задолженности. В итоге, были приняты крайние меры: отключение должников от системы газоснабжения на сетях ГРО. Для этого специально была задействована строительная техника.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домовладениях, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению, что значительно увеличивает расходы.

Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. Поставщик газа настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.