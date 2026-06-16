Жители Рязанской области пожаловались на отсутствие света и воды дольше суток

Жители села Старый Киструс Спасского округа дольше суток остаются без света и воды. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что отсутствие электроснабжения привело к тому, что насосы перестали работать, и теперь в домах нет воды. По словам жителей, представители электросетей не говорят точных сроков восстановления подачи электричества. Сроки работ лишь постоянно переносятся. Люди жалуются, что без электричества портятся продукты, а отсутствие воды вызывает бытовые проблемы.

Жители села Старый Киструс Спасского округа дольше суток остаются без света и воды. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что отсутствие электроснабжения привело к тому, что насосы перестали работать, и теперь в домах нет воды.

По словам жителей, представители электросетей не говорят точных сроков восстановления подачи электричества. Сроки работ лишь постоянно переносятся.

Люди жалуются, что без электричества портятся продукты, а отсутствие воды вызывает бытовые проблемы.