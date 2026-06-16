Жители Кального заметили объявление о платной парковке на улице Быстрецкой

В районе Кальное проведут работы по ограждению частной территории по адресу: ул. Быстрецкая, строение 12. В объявлении отмечается, что это зона разгрузки супермаркета «ДА» и кафе «Сувлаки» — «Ключ здоровья». Жителей попросили убрать транспорт с ограждаемой территории до 21 июня 2026 года. Также с 1 июля въезд и пребывание транспортных средств на данной территории будет осуществляться по новому режиму: первые 30 минут будут бесплатными, а за каждый последующий час будет взиматься плата в размере 200 рублей.

В районе Кальное проведут работы по ограждению частной территории по адресу: ул. Быстрецкая, строение 12. В объявлении отмечается, что это зона разгрузки супермаркета «ДА» и кафе «Сувлаки» — «Ключ здоровья».

Жителей попросили убрать транспорт с ограждаемой территории до 21 июня 2026 года.

Также с 1 июля въезд и пребывание транспортных средств на данной территории будет осуществляться по новому режиму: первые 30 минут будут бесплатными, а за каждый последующий час будет взиматься плата в размере 200 рублей.