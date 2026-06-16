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Зеленский назвал крайний срок для переговоров с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта до начала следующей зимы. Зеленский сделал это заявление на полях саммита «Большой семерки» (G7), подчеркнув, что прошлый зимний период был крайне тяжелым для Украины. «Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — отметил он. Президент добавил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, где уже проходили переговоры в феврале этого года. Зеленский считает, что будущие встречи могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта до начала следующей зимы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на украинский телеканал «Новости.live»

Зеленский сделал это заявление на полях саммита «Большой семерки» (G7), подчеркнув, что прошлый зимний период был крайне тяжелым для Украины. «Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — отметил он.

Президент добавил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, где уже проходили переговоры в феврале этого года. Зеленский считает, что будущие встречи могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа охарактеризовал слова украинского президента о сроках переговоров как «игру».