Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары. Об этом пишет «МК».
Исследователи выяснили, какие категории людей чаще становятся мишенями для комаров. Насекомые ориентируются на химические и тепловые сигналы человеческого тела. В первую очередь их привлекают углекислый газ, молочная кислота, аммиак и другие компоненты пота, а также тепло, исходящее от организма.
В группе повышенного риска оказываются спортсмены после тренировок: из‑за усиленного дыхания они выделяют больше углекислого газа, а активное потоотделение делает их ещё более заметными для насекомых.
Повышенное внимание комаров могут также привлекать любители сладкого. Употребление быстрых углеводов способно менять химический состав выделений человека — и это, по данным учёных, работает как дополнительный сигнал для насекомых.
Беременные женщины тоже чаще сталкиваются с укусами комаров. Изменения в метаболизме и гормональном фоне создают особый набор химических сигналов, который насекомые легко улавливают.
Ещё одна категория — люди, употребляющие алкоголь. Спиртное повышает температуру тела, расширяет сосуды и усиливает выделение углекислого газа, что делает человека особенно привлекательным для комаров.
Также в зоне повышенного риска находятся пациенты с сахарным диабетом. Нарушения углеводного обмена меняют запах тела и состав пота — эти изменения комары чувствуют на расстоянии и реагируют соответствующим образом.
Эксперты советуют в сезон активности комаров использовать репелленты и защитную одежду, чтобы снизить риск укусов.