Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары

Исследователи выяснили, какие категории людей чаще становятся мишенями для комаров. Насекомые ориентируются на химические и тепловые сигналы человеческого тела. В первую очередь их привлекают углекислый газ, молочная кислота, аммиак и другие компоненты пота, а также тепло, исходящее от организма. Эксперты советуют в сезон активности комаров использовать репелленты и защитную одежду, чтобы снизить риск укусов.

Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары. Об этом пишет «МК».

Исследователи выяснили, какие категории людей чаще становятся мишенями для комаров. Насекомые ориентируются на химические и тепловые сигналы человеческого тела. В первую очередь их привлекают углекислый газ, молочная кислота, аммиак и другие компоненты пота, а также тепло, исходящее от организма.

В группе повышенного риска оказываются спортсмены после тренировок: из‑за усиленного дыхания они выделяют больше углекислого газа, а активное потоотделение делает их ещё более заметными для насекомых.

Повышенное внимание комаров могут также привлекать любители сладкого. Употребление быстрых углеводов способно менять химический состав выделений человека — и это, по данным учёных, работает как дополнительный сигнал для насекомых.

Беременные женщины тоже чаще сталкиваются с укусами комаров. Изменения в метаболизме и гормональном фоне создают особый набор химических сигналов, который насекомые легко улавливают.

Ещё одна категория — люди, употребляющие алкоголь. Спиртное повышает температуру тела, расширяет сосуды и усиливает выделение углекислого газа, что делает человека особенно привлекательным для комаров.

Также в зоне повышенного риска находятся пациенты с сахарным диабетом. Нарушения углеводного обмена меняют запах тела и состав пота — эти изменения комары чувствуют на расстоянии и реагируют соответствующим образом.

Эксперты советуют в сезон активности комаров использовать репелленты и защитную одежду, чтобы снизить риск укусов.