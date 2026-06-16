Во Владивостоке школьник угнал машину родителей и устроил массовое ДТП
Известно, что 12-летний подросток угнал родительский автомобиль Toyota Land Cruiser и протаранил пять машин в микрорайоне Снеговая Падь около школы № 83. Отмечается, что мальчик хотел покататься с друзьями. После аварии компания школьников скрылась. В сообщении уточнили, что ущерб от ДТП составил несколько миллионов рублей. На кадрах видно, что у машин повреждены бамперы, смяты двери и фары.
Во Владивостоке 12-летний школьник угнал машину родителей и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Известно, что 12-летний подросток угнал родительский автомобиль Toyota Land Cruiser и протаранил пять машин в микрорайоне Снеговая Падь около школы № 83.
Отмечается, что мальчик хотел покататься с друзьями. После аварии компания школьников скрылась.
В сообщении уточнили, что ущерб от ДТП составил несколько миллионов рублей. На кадрах видно, что у машин повреждены бамперы, смяты двери и фары.