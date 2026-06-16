Во Владикавказе убили 18-летнего юношу

По данным СМИ, молодого человека убили из-за долга в 3500 рублей. В день трагедии 18-летний Тимур якобы встретился со знакомыми, чтобы вернуть деньги. Во время разговора в него выстрелили. Пострадавшего с огнестрельными ранениями отвезли в больницу, но врачи не смогли помочь. Убийц сейчас ищут, один из них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело.

Во Владикавказе убили 18-летнего юношу. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, молодого человека убили из-за долга в 3500 рублей. В день трагедии 18-летний Тимур якобы встретился со знакомыми, чтобы вернуть деньги. Во время разговора в него выстрелили.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями отвезли в больницу, но врачи не смогли помочь.

Убийц сейчас ищут, один из них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело.