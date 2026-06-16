В Рязанской области с начала года построили более 4,3 тысячи квартир

За январь-май 2026 года в Рязанской области ввели в эксплуатацию 4338 квартир общей площадью 290,7 тысячи квадратных метров. Более половины нового жилья (54%) построили в городской местности, еще 46% пришлось на сельские территории. За пять месяцев в регионе возвели 14 многоквартирных домов. Кроме того, жители за счет собственных и заемных средств построили 999 индивидуальных домов общей площадью 139,2 тысячи квадратных метров. Еще 163 дома площадью 11,9 тысячи квадратных метров появились на садовых участках.

За январь-май 2026 года в Рязанской области ввели в эксплуатацию 4338 квартир общей площадью 290,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Рязаньстат.

Более половины нового жилья (54%) построили в городской местности, еще 46% пришлось на сельские территории.

За пять месяцев в регионе возвели 14 многоквартирных домов. Кроме того, жители за счет собственных и заемных средств построили 999 индивидуальных домов общей площадью 139,2 тысячи квадратных метров. Еще 163 дома площадью 11,9 тысячи квадратных метров появились на садовых участках.

Среди введенных жилых домов 44% составили блочные здания, 27% — деревянные, 16% — кирпичные.

Лидером по объему введенного жилья стала Рязань, где с начала года построили 140,1 тысячи квадратных метров. В Рязанском округе ввели 85,2 тысячи квадратных метров жилья, в Рыбновском округе — 9,4 тысячи квадратных метров, в Касимовском округе — 8,6 тысячи квадратных метров.