В Рязанской области прошла оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026»

С 1 по 10 июня в трёх округах — Сараевском, Ухоловском и Сапожковском — выявили 29 случаев нарушения миграционного законодательства. Двух иностранцев выдворили из страны, остальных оштрафовали и привлекли к административной ответственности.