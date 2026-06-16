В Рязанской области прокуратура помогла семье погибшего участника СВО
Супруга военнослужащего обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на четырёх несовершеннолетних детей. Но ей отказали, потому что при расчёте среднедушевого дохода учли заработок мужа за период до их брака. Прокуратура подала в суд. Теперь пособие назначено, семья получила выплату с перерасчетом — 330 тысяч рублей.
В Рязанской области прокуратура помогла семье погибшего участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Супруга военнослужащего обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на четырёх несовершеннолетних детей. Но ей отказали, потому что при расчёте среднедушевого дохода учли заработок мужа за период до их брака.
Прокуратура подала в суд. Теперь пособие назначено, семья получила выплату с перерасчетом — 330 тысяч рублей.