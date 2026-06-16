В Рязанской области лишили прав водителя, повторно пойманного за пьяную езду

Суд в Сараеве назначил 51-летнему мужчине наказание за пьяную езду, лишив его водительских прав на два года и назначив обязательные работы сроком на 220 часов. Как сообщается на сайте Сараевского районного суда, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ остановили его во время патрулирования. Суд признал мужчину виновным, а автомобиль ВАЗ-21101, которым он управлял, был возвращен законному владельцу.

Суд в Сараеве назначил 51-летнему мужчине наказание за пьяную езду, лишив его водительских прав на два года и назначив обязательные работы сроком на 220 часов.

Как сообщается на сайте Сараевского районного суда, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ остановили его во время патрулирования. Суд признал мужчину виновным, а автомобиль ВАЗ-21101, которым он управлял, был возвращен законному владельцу.