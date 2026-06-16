В рязанской маршрутке мужчина с протезом руки напал на водителя

В Рязани мужчина с протезом руки напал на водителя маршрутки № 49. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, пассажир сначала угрожал водителю, а потом напал на него во время движения. Причины инцидента не уточняются. Официальной информации пока нет.

В Рязани мужчина с протезом руки напал на водителя маршрутки № 49. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, пассажир сначала угрожал водителю, а потом напал на него во время движения.

Причины инцидента не уточняются. Официальной информации пока нет.