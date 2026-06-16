В Рязани заметили обвалившиеся ветку дерева и часть остановки, мешающие пройти

Рязанцы заметили перекрывшую дорогу ветку дерева. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, «препятствие» появилось в Кальном. Также на улице Гражданская рязанцы засняли остановку, перекрывшую тротуар. Как отметили в сообщении, оторвалась одна из стен конструкции остановочного павильона и перегородила проход.