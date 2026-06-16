В Рязани ушел из жизни мастер спорта Андрей Поляков

В Рязани умер мастер спорта России по самбо, судья всероссийской категории и бывший начальник сектора УФКиМС Андрей Поляков. В управлении по физической культуре и массовому спорту сообщили, что он скончался на 53-м году жизни. Поляков более 10 лет работал в сфере физической культуры и спорта в городе. Коллеги отмечают его профессионализм и высокий уровень вовлеченности в работу. Прощание с Андреем Поляковым пройдет 17 июля в 12:30 в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В Рязани умер мастер спорта России по самбо, судья всероссийской категории и бывший начальник сектора УФКиМС Андрей Поляков. В управлении по физической культуре и массовому спорту сообщили, что он скончался на 53-м году жизни.

Поляков более 10 лет работал в сфере физической культуры и спорта в городе. Коллеги отмечают его профессионализм и высокий уровень вовлеченности в работу.

В управлении выразили соболезнования семье и близким.

Прощание с Андреем Поляковым пройдет 17 июля в 12:30 в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Фото: Управление по физической культуре и массовому спорту Рязани.