В Рязани перестал работать светофор на перекрестке перед гипермаркетом «Глобус»

В Рязани на перекрестке перед гипермаркетом «Глобус» не работает светофор. Об этом сообщили в соцсетях. По данным «Яндекс. Карт», на участке затруднено движение. «Еду как хотят и как смелости хватает», — пишут водители.