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В Рязани с 17 июня отключат горячую воду на нескольких улицах
В Рязани с 17 по 22 июня приостановят подачу горячей воды из-за ремонта на центральном тепловом пункте на улице Подгорной, 4. Работы связаны с заменой водоподогревателя, сообщили в МУП РМПТС. Горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Вознесенская: 9, 11, 13, 15; ул. Грибоедова: 3, 5, 7, 9; пр. Грибоедова: 5; ул. Есенина: 36, 38; ул. Подгорная: 5, 15, 15б.

В Рязани с 17 по 22 июня приостановят подачу горячей воды из-за ремонта на центральном тепловом пункте на улице Подгорной, 4. Работы связаны с заменой водоподогревателя, сообщили в МУП РМПТС.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Вознесенская: 9, 11, 13, 15;
  • ул. Грибоедова: 3, 5, 7, 9;
  • пр. Грибоедова: 5;
  • ул. Есенина: 36, 38;
  • ул. Подгорная: 5, 15, 15б.

В организации уточнили, что список адресов могут скорректировать. Актуальную информацию публикуют на сайте rmpts.ru. Также данные можно уточнить в диспетчерской службе по телефону 55-05-86.