В Рязани перед судом предстанут 11 человек за незаконный оборот средств

В Рязанской области обвиняются 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в создании и участии в нем, а также в неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело направили в Скопинский райсуд для рассмотрения по существу. Известно, что рязанец организовал преступное сообщество с целью незаконного оборота средств платежей на территории 31 субъекта России. В период с сентября 2022 года по декабрь 2023 года он приобрел поддельные идентификационные карты иностранных граждан и миграционные карты с фотографиями членов сообщества. С помощью этих документов обвиняемые оформляли дебетовые банковские карты в различных банках. Затем электронные средства платежа продавались неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

В прокуратуре Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в создании и участии в нем, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Известно, что рязанец организовал преступное сообщество с целью незаконного оборота средств платежей на территории 31 субъекта России. В период с сентября 2022 года по декабрь 2023 года он приобрел поддельные идентификационные карты иностранных граждан и миграционные карты с фотографиями членов сообщества. С помощью этих документов обвиняемые оформляли дебетовые банковские карты в различных банках. Затем электронные средства платежа продавались неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

Уголовное дело направили в Скопинский райсуд для рассмотрения по существу.