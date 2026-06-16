В Рязани перед судом предстанут 11 человек за незаконный оборот средств

В прокуратуре Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в создании и участии в нем, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Известно, что рязанец организовал преступное сообщество с целью незаконного оборота средств платежей на территории 31 субъекта России. В период с сентября 2022 года по декабрь 2023 года он приобрел поддельные идентификационные карты иностранных граждан и миграционные карты с фотографиями членов сообщества. С помощью этих документов обвиняемые оформляли дебетовые банковские карты в различных банках. Затем электронные средства платежа продавались неустановленным лицам за денежное вознаграждение.
Уголовное дело направили в Скопинский райсуд для рассмотрения по существу.