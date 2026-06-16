В Рязанской области объявляли план «Перехват»

36-летняя жительница Московской области рассказала, что на трассе Москва — Челябинск у нее угнали «Хендай». Заявительница отметила, что возвращалась домой от родственников, живущих в Шиловском районе. С ней в иномарке был 34-летний близкий друг. Во время остановки в Спасском районе нетрезвый мужчина силой высадил женщину на обочину и уехал в сторону Москвы. Полицейские передали ориентировку на розыск иномарки и вскоре в рамках плана «Перехват» на въезде в Рязани остановили машину. Злоумышленника задержали. Ранее его лишили водительских прав за нетрезвое вождение.

Инспекторы ГАИ на въезде в Рязань задержали нетрезвого жителя столицы, причастного к угону иномарки в Спасском районе. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

36-летняя жительница Московской области рассказала, что на трассе Москва — Челябинск у нее угнали «Хендай». Заявительница отметила, что возвращалась домой от родственников, живущих в Шиловском районе. С ней в иномарке был 34-летний близкий друг. Во время остановки в Спасском районе нетрезвый мужчина силой высадил женщину на обочину и уехал в сторону Москвы.

Полицейские передали ориентировку на розыск иномарки и вскоре в рамках плана «Перехват» на въезде в Рязани остановили машину. Злоумышленника задержали. Ранее его лишили водительских прав за нетрезвое вождение.

По предварительной информации, во время поездки нетрезвый мужчина часто давал советы водителю, мешал управлению и просил дать ему порулить. Женщина остановилась и потребовала, чтобы пассажир вышел из машины «проветриться». Мужчина обманом и силой вытащил ее из машины и уехал в сторону Москвы. Через двадцать минут его остановили сотрудники ДПС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон», а также по статье 264.1 УК РФ «Повторное вождение в нетрезвом состоянии».