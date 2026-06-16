В парке у Черезовских прудов в Рязани установили лавки и наладили освещение

В настоящее время на объекте реализуется второй этап благоустройства территории. Подрядчик уже завершил отсыпку берегов, установку скамеек и монтаж паркового освещения, в данный момент занимается его подключением и обустройством пешеходных дорожек. Замглавы администрации Михаил Давыдов поручил провести дополнительное озеленение территории в необходимых местах. Также он отметил необходимость установки знака, запрещающего использование электросамокатов, и стендов, информирующих о последствиях порчи городского имущества.

Замглавы администрации Михаил Давыдов и депутат гордумы Татьяна Чинкова проверили ход работ по благоустройству парка у Черезовских прудов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Рязани.

В настоящее время на объекте реализуется второй этап благоустройства территории. Подрядчик уже завершил отсыпку берегов, установку скамеек и монтаж паркового освещения, в данный момент занимается его подключением и обустройством пешеходных дорожек.

Михаил Давыдов поручил провести дополнительное озеленение территории в необходимых местах. Также он отметил необходимость установки знака, запрещающего использование электросамокатов, и стендов, информирующих о последствиях порчи городского имущества.