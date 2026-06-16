В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

По словам силовиков, чаще всего аферисты используют схему, где предлагают работу за рубежом. Деньги не просят сразу: сначала «консультируют» по сбору документов, причем сопровождать жертву могут месяцами. Полицейские привели историю менеджера из Москвы, которого в итоге попросили внести средства на криптовалютную платформу — якобы чтобы подтвердить финансовую состоятельность.

В МВД назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества. Об этом пишет ТАСС.

По словам силовиков, чаще всего аферисты используют схему, где предлагают работу за рубежом. Деньги не просят сразу: сначала «консультируют» по сбору документов, причем сопровождать жертву могут месяцами.

Полицейские привели историю менеджера из Москвы, которого в итоге попросили внести средства на криптовалютную платформу — якобы чтобы подтвердить финансовую состоятельность.