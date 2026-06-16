В Михайловском округе сгорел дачный дом

В селе Козловка Михайловского муниципального округа 1 июня произошел пожар. Сообщение о возгорании дома сезонного проживания поступило в экстренные службы в 00:15, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. На место выезжали семь человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В селе Козловка Михайловского муниципального округа 1 июня произошел пожар. Сообщение о возгорании дома сезонного проживания поступило в экстренные службы в 00:15, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

На место выезжали семь человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.