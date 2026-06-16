В Иркутской области разбился военный самолет Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку, сообщили в Минобороны России. Экипаж успел катапультироваться. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Разрушений на земле не зафиксировали. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что самолет упал в Боханском районе недалеко от села Каменка. По его словам, местные жители обнаружили членов экипажа живыми. На месте работают медики и оперативные службы.

В Иркутской области потерпел крушение дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку, сообщили в Минобороны России.

Экипаж успел катапультироваться. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Разрушений на земле не зафиксировали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что самолет упал в Боханском районе недалеко от села Каменка. По его словам, местные жители обнаружили членов экипажа живыми. На месте работают медики и оперативные службы.

«По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет», — написал Кобзев.

Минобороны сообщило, что на месте крушения работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.