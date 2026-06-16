В ГД предложили позволить оплачивать с заблокированных счетов продукты и ЖКУ

Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам пользоваться частью средств даже при блокировке банковского счета или карты. Авторы инициативы предлагают закрепить за гражданином право выбрать один основной банковский счет, на котором будет сохраняться минимальный гарантированный остаток. В качестве ориентира для такой суммы предлагают использовать минимальный размер оплаты труда.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам пользоваться частью средств даже при блокировке банковского счета или карты. Соответствующее обращение в Минфин направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отметили, что сейчас при ограничении операций по счету граждане могут временно лишиться доступа ко всем своим деньгам. Из-за этого возникают трудности с оплатой продуктов, лекарств, коммунальных услуг, транспорта и связи.

Депутаты предлагают закрепить за гражданином право выбрать один основной банковский счет, на котором будет сохраняться минимальный гарантированный остаток. В качестве ориентира для такой суммы предлагают использовать минимальный размер оплаты труда.

Согласно инициативе, деньги в пределах этой суммы можно будет тратить на базовые повседневные нужды. Кроме того, банки могут обязать подробно информировать клиентов о причинах блокировки, дальнейших действиях и возможности сохранить доступ к части средств.

По мнению авторов обращения, нововведение поможет защитить граждан от ситуации, когда они остаются без денег на повседневные расходы, а также повысит прозрачность процедур банковских ограничений.