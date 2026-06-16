В ГД предложили позволить оплачивать с заблокированных счетов продукты и ЖКУ

Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам пользоваться частью средств даже при блокировке банковского счета или карты. Соответствующее обращение в Минфин направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы отметили, что сейчас при ограничении операций по счету граждане могут временно лишиться доступа ко всем своим деньгам. Из-за этого возникают трудности с оплатой продуктов, лекарств, коммунальных услуг, транспорта и связи.
Депутаты предлагают закрепить за гражданином право выбрать один основной банковский счет, на котором будет сохраняться минимальный гарантированный остаток. В качестве ориентира для такой суммы предлагают использовать минимальный размер оплаты труда.
Согласно инициативе, деньги в пределах этой суммы можно будет тратить на базовые повседневные нужды. Кроме того, банки могут обязать подробно информировать клиентов о причинах блокировки, дальнейших действиях и возможности сохранить доступ к части средств.
По мнению авторов обращения, нововведение поможет защитить граждан от ситуации, когда они остаются без денег на повседневные расходы, а также повысит прозрачность процедур банковских ограничений.