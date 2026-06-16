В ДТП с автобусом в Тюменской области один человек погиб и 11 пострадали

ДТП произошло утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254. Отмечается, что водитель вахтового автобуса столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. Прибывшие на место спасатели провели деблокировку пострадавшего. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.