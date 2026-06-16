В центре Рязани запретят парковаться
17 июня с 08.00 до 18.00 ограничат парковку транспорта на площади Соборной, в районе домов № 14 и 18. Причина — проведение мероприятия. В горадминистрации призвали учитывать информацию при планировании маршрута и не парковать машины на данном участке.
В центре Рязани ограничат парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
17 июня с 08.00 до 18.00 ограничат парковку транспорта на Соборной площади, в районе домов № 14 и 18. Причина — проведение мероприятия.
В горадминистрации призвали учитывать информацию при планировании маршрута и не парковать машины на данном участке.