Три страны НАТО начали военные учения у границы Калининградской области

Учения начали военные Литвы, Польши и Франции в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. «Во время учений особое внимание будет уделено военной готовности стран. Также будут улучшены навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — указано в публикации. По данным RT, в мае на юге Сербии впервые состоялись военные учения НАТО.

Три страны НАТО начали военные учения у границы Калининградской области. Об этом 16 июня сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление литовской армии, передает RT.

Учения начали военные Литвы, Польши и Франции в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией.

«Во время учений особое внимание будет уделено военной готовности стран. Также будут улучшены навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — указано в публикации.

По данным RT, в мае на юге Сербии впервые состоялись военные учения НАТО.