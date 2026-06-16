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SuperJob: 26% компаний Рязани активно стараются удержать сотрудников-пенсионеров
Выяснилось, что 38% работодателей готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, а 37% уже привлекают их на отдельные позиции. Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохраняется в сферах с дефицитом кадров. 16% компаний, принимающих возрастных кандидатов, рассматривают их на любые позиции при наличии опыта. Также 13% кадровиков готовы нанимать пенсионеров на любые должности. Наиболее популярные профессии среди пенсионеров включают квалифицированных рабочих (11%), инженеров (10%), продавцов и менеджеров по продажам (9%), водителей (9%), врачей (7%), а также уборщиков и охранников (по 5%).

По данным опроса, проведенного SuperJob, 26% компаний Рязани активно стараются удержать сотрудников-пенсионеров.

Выяснилось, что 38% работодателей готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, а 37% уже привлекают их на отдельные позиции.

Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохраняется в сферах с дефицитом кадров. 16% компаний, принимающих возрастных кандидатов, рассматривают их на любые позиции при наличии опыта. Также 13% кадровиков готовы нанимать пенсионеров на любые должности. Наиболее популярные профессии среди пенсионеров включают квалифицированных рабочих (11%), инженеров (10%), продавцов и менеджеров по продажам (9%), водителей (9%), врачей (7%), а также уборщиков и охранников (по 5%).

Тем не менее, 45% компаний не прилагают никаких усилий для удержания пенсионеров. Корпоративные пенсионные пакеты действуют в каждой пятой компании, а среди мер поддержки выделяются выплаты и подарки к праздникам (12%), материальная помощь и единовременные пособия при выходе на пенсию (по 11%), путевки на санаторно-курортное лечение (7%) и корпоративные мероприятия (4%).