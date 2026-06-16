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Скончалась актриса из фильма «О чем говорят мужчины»
Песоцкая умерла в возрасте 54 лет. Причина смерти не указана. Артистка окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году. Затем играла в Молодежном камерном театре «Славичи». Известность Песоцкая приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины». Также она снималась в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последняя картина с ее участием — военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.

3 июня скончалась актриса Алиса Песоцкая. Об этом сообщили на портале «Кино-театр. ру».

Песоцкая умерла в возрасте 54 лет. Причина смерти не указана.

Артистка окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году. Затем играла в Молодежном камерном театре «Славичи».

Известность Песоцкая приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины». Также она снималась в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последняя картина с ее участием — военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.