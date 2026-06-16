Рязанский медуниверситет занял 57-е место в рейтинге вузов России RAEX-100

По итогам 2026 года РязГМУ занял 57-е место среди 100 лучших вузов страны, поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2025 года университет находился на 65-й строчке. Первые три места в общероссийском рейтинге традиционно заняли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт. Наибольший рост РязГМУ показал по показателю «Условия для получения качественного образования», улучшив результат с 67-го до 52-го места. По направлению «Научно-исследовательская деятельность» вуз поднялся со 127-го на 123-е место. По уровню востребованности выпускников работодателями РязГМУ занимает 33-е место в стране.

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова улучшил свои результаты в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, который был представлен 16 июня на форуме «Три миссии российского образования».

По итогам 2026 года РязГМУ занял 57-е место среди 100 лучших вузов страны, поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2025 года университет находился на 65-й строчке. Первые три места в общероссийском рейтинге традиционно заняли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт.

Наибольший рост РязГМУ показал по показателю «Условия для получения качественного образования», улучшив результат с 67-го до 52-го места. По направлению «Научно-исследовательская деятельность» вуз поднялся со 127-го на 123-е место. По уровню востребованности выпускников работодателями РязГМУ занимает 33-е место в стране.