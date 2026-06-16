Рязанский кардиодиспансер получил новые мониторы для наблюдения за пациентами

В Рязанском кардиодиспансере установили девять многопараметрических мониторов для контроля состояния пациентов. Аппаратуру используют в отделении анестезиологии и реанимации, в палате реанимации и интенсивной терапии для пациентов с острым инфарктом миокарда, а также в отделении лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Оборудование фиксирует частоту сердечных сокращений, дыхание, артериальное давление, уровень кислорода в крови и температуру. При отклонениях от нормы система подает звуковой сигнал медперсоналу.

В Рязанском кардиодиспансере установили девять многопараметрических мониторов для контроля состояния пациентов. Новое оборудование заменило устаревшие аналоги, сообщили в региональном минздраве.

Аппаратуру используют в отделении анестезиологии и реанимации, в палате реанимации и интенсивной терапии для пациентов с острым инфарктом миокарда, а также в отделении лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Как отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Косолапов, прикроватные мониторы позволяют круглосуточно отслеживать состояние пациентов и быстро реагировать на критические изменения.

Оборудование фиксирует частоту сердечных сокращений, дыхание, артериальное давление, уровень кислорода в крови и температуру. При отклонениях от нормы система подает звуковой сигнал медперсоналу.