Рязанские полицейские поймали москвичку, организовавшую склад с наркотиками

Полицейские получили информацию, что в Рязань прибыла межрегиональный курьер с оптовой партией наркотиков. Сотрудники остановили на одной из улиц 20-летнюю неработающую жительницу Москвы. Полицейские выяснили, что в этот день девушка организовала в Рязани тайники с синтетическими наркотиками, получателями которых должны были стать розничные дилеры. На семи участках местности на улице Ситниковской и в расположенном рядом садоводческом товариществе оперативники обнаружили упаковки с производным N-метилэфедрона и мефедроном общей массой 468 граммов.

Рязанские полицейские задержали жительницу Москвы, которая организовала склад с наркотиками и оптом поставляла их в регионы. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские получили информацию, что в Рязань прибыла межрегиональный курьер с оптовой партией наркотиков. Сотрудники остановили на одной из улиц 20-летнюю неработающую жительницу Москвы. Полицейские выяснили, что в этот день девушка организовала в Рязани тайники с синтетическими наркотиками, получателями которых должны были стать розничные дилеры.

На семи участках местности на улице Ситниковской и в расположенном рядом садоводческом товариществе оперативники обнаружили упаковки с производным N-метилэфедрона и мефедроном общей массой 468 граммов.

Полицейские в столице проверили квартиру, которую снимала задержанная. В комнатах обнаружили 506 граммов производного N-метилэфедрона, 181 грамм амфетамина, 97 граммов мефедрона, 6 граммов марихуаны, а также 200 вейпов с жидкостью.

Экспертиза подтвердила, что в жидкости содержались наркотические средства гексагидроканнабинол и тетрагидроканнабинол общей массой сухого остатка 201 грамм.

Всего в Москве и Рязани изъяли 1 килограмм 460 граммов запрещенных веществ.

По предварительной информации МВД, некоторое время назад злоумышленница вступила в сговор с участниками организованной группы, занимающимися сбытом наркотиков через интернет, и согласилась выполнять роль закладчицы. Недавно сообщники сделали ее «держателем склада — оптовым курьером», а также доверили доставку крупных партий. Вознаграждение девушка получала в криптовалюте.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

Злоумышленницу заключили под стражу. Расследование продолжается.